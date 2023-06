Brasile: sale ancora il numero delle vittime e dei dispersi a causa del ciclone

MeteoWeb

Il ciclone nell’estremo sud del Brasile continua a mietere vittime. Il bilancio è arrivato a 11 morti e 20 dispersi. “Secondo la sottoprefettura statale per la Protezione e la difesa civile, 11 persone sono morte a causa degli effetti del ciclone“, si legge in un comunicato lo stato del Rio Grande du Sul in cui si evince che “18 persone risultano ancora disperse a Caraa e due a Tres Forquilhas“. Come misura precauzionale ben 602 abitanti sono stati evacuati dalle zone a rischio. Un totale di 2.330 hanno visto le loro case danneggiate.