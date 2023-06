Brasile: salgono a 5 le regioni colpite da focolaio di influenza aviaria

MeteoWeb

Il ministero dell’Agricoltura, dell’Allevamento e dell’Approvvigionamento alimentare (Mapa) del Brasile ha reso noto che nello Stato nordorientale di Bahia è stato confermato il primo focolaio di influenza aviaria (H5N1). Salgono così a cinque le regioni del Paese colpite dalla malattia. L’uccello infetto appartiene alla specie Thalasseus maximus, popolarmente conosciuta come Trinta-réis-real, ed è stato trovato nel comune di Caravelas, a Bahia.

Fino ad oggi i casi si concentravano solo nel sud e nel sud-est della nazione, con 24 focolai: 15 a Espírito Santo, sette a Rio de Janeiro, uno a San Paolo e uno a Rio Grande do Sul. Il governo Brasiliano ha rassicurato la popolazione sul fatto che che tutti riguardano animali selvatici, senza alcun rischio per pollame ad uso alimentare. In ogni caso si attende comunque una intensificazione delle azioni di sorveglianza e un aumento delle notifiche di uccelli selvatici infetti.