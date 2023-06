Il buco nero al centro della Via Lattea si è risvegliato dopo un lungo periodo di quiete

MeteoWeb

Il gigantesco buco nero Sagittarius A*, che si trova al centro della nostra galassia, si è risvegliato 2 secoli fa dopo un lungo periodo di quiete. E’ quanto ha scoperto una ricerca guidata dalla Francia, con Frédéric Marin, dell’Osservatorio astronomico di Strasburgo, e alla quale l’Italia ha collaborato con Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Astrofisica. I dettagli sono stati pubblicati su Nature, ed i risultati sono basati sui dati del telescopio spaziale a raggi X Ixpe, realizzato NASA e ASI.

Il buco nero al centro della Via Lattea, distante 25mila anni luce dalla Terra, ha una massa milione di volte quella del Sole, ma risulta meno luminoso dei buchi neri al centro di altre galassie finora osservati. Poiché si ritiene che la luminosità dei buchi neri sia direttamente connessa alla loro attività (la materia assorbita in quel momento), Sagittarius A* dovrebbe essere al momento “a riposo“. Analizzando in dettaglio le emissioni di raggi X delle nebulose di polveri che si trovano nelle sue vicinanze, in particolare il loro orientamento (polarizzazione) è stato possibile ricostruirne il passato. E’ così che è stato scoperto un “pasto” avvenuto circa 200 anni fa e di cui si possono osservare tracce.

Il prossimo obiettivo sarà ripetere l’osservazione e ridurre le incertezze della misurazione perché nuovi dati potrebbero migliorare la stima dell’origine temporale e dell’intensità del bagliore originale.