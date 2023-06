Meteo, diversi record di caldo battuti in Corsica: raggiunti +42°C per la prima volta a giugno

MeteoWeb

Diversi record di caldo sono stati battuti oggi, mercoledì 21 giugno, in Corsica durante la prima ondata di caldo della stagione estiva. Météo-France conferma che Sartène (Corse-du-Sud) ha toccato i +41,6°C oggi, stabilendo il record per la giornata di giugno più calda in Corsica. Questa temperatura batte di ben 1,5°C il vecchio record per l’isola di +40,1°C, che risaliva al 2019.

Météo-France ha confermato anche che la stessa temperatura (+41,6°C) è stata raggiunta alla stazione di Ajaccio-Milelli. Prima di oggi, la temperatura più alta mai registrata ad Ajaccio a giugno era di circa +39°C. “Il record di Ajaccio è stato registrato alle 15:00 e alle 16:00 eravamo già scesi a +35°C”, ha spiegato Météo France. Anche nella vicina Sardegna sono state registrate punte di +42-43°C oggi.

Ieri, 20 giugno, la stazione di Renno, che si trova a 755 metri sul livello del mare, ha registrato +34,3°C. Non faceva così caldo a giugno a Renno dal 19 giugno 2007, quando la temperatura era stata di +34,2°C.