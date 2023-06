Caldo, operativo a Venezia il piano di prevenzione per le ondate di calore

MeteoWeb

Al fine di tutelare nel migliore dei modi la salute delle persone anziane e comunque più vulnerabili, anche quest’anno, per la stagione estiva e fino al 15 settembre, a Venezia sarà attivato il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore”, come avviene ormai dal 2003. Il Piano è stato predisposto dal Comune di Venezia (Direzione Coesione Sociale – Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie – Servizio Anziani e Area Polizia Locale e Sicurezza del territorio – Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree) che ne cura la messa in atto, in collaborazione con Azienda ULSS 3 Serenissima.

Il Piano si sostanzia in una serie di azioni ed interventi, tra cui: la diffusione massiva di opuscoli informativi sui comportamenti da seguire per difendersi dal caldo, distribuiti nel territorio: farmacie, medici di base, sedi e distretti ASL, uffici comunali e all’interno delle iniziative socio-ricreative del progetto Ocio Ciò Città Anziani e Sicurezza; l’assistenza telefonica per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio (numero dedicato Comune di Venezia 041 5351904 da lunedì a venerdì 7:30-17:30 – Numero Verde Regionale: 800 535 535 attivo 24h/24); potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza. Gli interventi variano in funzione della previsione del disagio fisico e della qualità dell’aria fornita dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto (ARPAV), contenuta in un bollettino quotidiano (emesso dal 1° giugno al 15 settembre, giorni festivi compresi), che dà conto anche della concentrazione dell’inquinante tipico della stagione estiva, l’ozono.