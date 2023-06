Ancora caldo record a Pechino: superati +41°C per due giorni di fila

MeteoWeb

Le autorità di Pechino hanno emesso per la prima volta in nove anni il livello di massima allerta a causa del caldo record, con temperature che continuano a superare i +41°C. Oggi, dunque, il Servizio meteorologico di Pechino ha annunciato l’allerta rossa, la più alta del sistema di tre livelli, dopo che per la prima volta dal 1951, anno di avvio delle rilevazioni meteo su base omogenea, la colonnina di mercurio si è portata per due giorni consecutivi sopra i +41°C in quasi la metà dei 556 siti di monitoraggio della capitale cinese.

I meteorologi si aspettavano che le alte temperature durassero a Pechino per tre giorni almeno, nell’ambito della feroce ondata di caldo che sta attanagliando buona parte del Paese. Nella vicina provincia di Hebei, ad esempio, si prevedevano picchi +42°C. Sono tantissimi i record di caldo di tutti i tempi e mensili battuti in questa storica ondata di caldo in Cina. Oggi, venerdì 23 giugno, per esempio, è stato il giorno più caldo della storia per le seguenti località: +40,4°C ad Anqiu, +40,2°C a Qixia e Pindu, +39,9 a Laxi e Jimo, +18,5°C a Cuona (a 4.280 metri s.l.m.). Decine e decine di record sono già caduti nei giorni scorsi.

Le alte temperature dovrebbero continuare fino a lunedì 26 giugno, quando si prevede che la pioggia possa portare refrigerio a livello generale. Tuttavia, le stime sono di temperature che rimarrebbero poi in un intervallo di +34-36°C, con un ulteriore sollievo non prima di luglio.

Questa ondata di caldo è arrivata in concomitanza con il Dragon Boat Festival, tradizionale appuntamento dei viaggi di inizio estate. Quasi 6 milioni di persone a Pechino hanno pianificato di viaggiare durante i tre giorni di vacanza, secondo il China Railway Beijing Bureau. A dispetto del caldo, centinaia di migliaia di turisti si sono riversati nelle famose attrazioni turistiche della città, tra il Palazzo d’Estate e il Tempio del Cielo. L’Ufficio municipale della cultura e del turismo ha emesso già nei giorni scorsi un avviso, consigliando la segnalazione immediata delle alte temperature per scongiurare o almeno ridurre i malori e problemi legati alla salute.