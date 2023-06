Caldo record a Pechino per metà giugno

MeteoWeb

L’autorità meteorologica cinese ha dichiarato che oggi, venerdì 16 giugno, la temperatura a Pechino ha raggiunto +39,4°C un record per metà giugno. “Intorno alle 14:30 del 16 giugno, la temperatura all’osservatorio Nanjiao di Pechino ha raggiunto i +39,4°C, battendo la temperatura massima record di metà giugno,” ha affermato la China Meteorological Administration (CMA).

La CMA ha spiegato che nei prossimi giorni si registreranno temperature superiori a +37°C a Pechino, aggiungendo che la popolazione “dovrebbe ridurre la durata delle attività all’aperto e fare attenzione ai colpi di calore“.

Pechino è in allerta arancione per le alte temperature, il 2° livello di allerta più alto. Giovedì, 8 capoluoghi di provincia in tutto il Paese hanno registrato le temperature più alte dell’anno finora, secondo l’agenzia Xinhua. Nella capitale, le temperature del manto stradale hanno superato i +50°C, “il che può facilmente causare danni alla strada, scoppio di pneumatici di veicoli, combustione spontanea e altri incidenti stradali,” ha dichiarato a Xinhua un meteorologo locale.