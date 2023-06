Nel Regno Unito più caldo che a Ibiza, allerta nel weekend

MeteoWeb

L’allerta sanitaria nel Regno Unito, per il caldo del fine settimana è passata da “gialla” ad “ambra“, più grave, nell’Inghilterra orientale e meridionale e nelle Midlands. L’allerta ambra – in vigore dalle 9 ora locale – indica che le alte temperature potrebbero colpire tutte le età e avere un impatto sul servizio sanitario. L’allerta, emessa dalla UK Health Security Agency (UKHSA), proseguirà fino alle 9 ora locale di lunedì.

Le temperature dovrebbero raggiungere i +30°C e sono previsti anche temporali. Si prevede che parti del Paese saranno più calde di Marbella, Ibiza e Tenerife nei prossimi giorni mentre un pennacchio di aria calda si sposta da Sud, secondo il Met Office. Un’allerta gialla è in vigore per il Nord dell’Inghilterra e per Londra.

L’UKHSA ha emesso per la prima volta un avviso per alte temperature ieri, ma ha innalzato poi il livello di gravità, affermando che la colonnina di mercurio si alzerà rapidamente nelle aree colpite con valori elevati durante la notte.