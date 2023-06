USA, super caldo in Texas: 9 morti in 8 giorni

MeteoWeb

Nove persone sono morte negli ultimi otto giorni a causa di problemi legati al forte caldo in una sola contea in Texas, dove si raggiungono temperature di +43-44°C. A rivelarlo ai media USA è stato il medico legale della contea di Webb, Corinne Stern. “Con il cuore pesante questa mattina confermo che negli ultimi otto giorni abbiamo perso nove residenti a causa del caldo”, ha spiegato. Nello stato sono stati raggiunti o superati diversi record giornalieri per le alte temperature ieri, tra cui all’aeroporto di Houston, a Corpus Christi, Laredo e Del Rio. In quest’ultima localita’ si sono toccati i +43°C, segnando il decimo giorno consecutivo di record.

E ora, l’ondata di caldo che ha colpito il Texas per oltre una settimana è destinata ad espandersi verso nord e verso est, con quasi 90 milioni di persone sotto allerta per il caldo.