Cambiamenti climatici: la previsione dei rischi futuri sull’ambiente ci rende più consapevoli

La partecipazione a un sondaggio sui potenziali eventi legati al cambiamento climatico può aumentare la preoccupazione e la comprensione dei cambiamenti climatici nei soggetti coinvolti, indipendentemente dalle opinioni che si sono avute in precedenza, lo suggerisce uno studio pubblicato su Nature Climate Change. Le credenze sul cambiamento climatico tendono ad essere influenzate e polarizzate dai media e sono notoriamente difficili da cambiare, ma essere coinvolti in un sondaggio di previsione delle conseguenze del riscaldamento globale può cambiare il punto di vista.

Ciò è dovuto, in parte, alla complessa natura del cambiamento climatico, ai timori sull’impatto futuro sull’ambiente. Moran Cerf e i colleghi hanno usato una batteria di test per la previsione dei cambiamenti climatici, uno strumento usato per valutare cosa pensa un campione della popolazione delle conseguenze del cambiamento climatico. I partecipanti all’esperimento sono soggetti scelti negli Stati Uniti.

La previsione dei rischi futuri dei cambiamenti climatici

L’obiettivo dell’esperimento è verificare se gli atteggiamenti delle persone possano influenzati se avessero cercato di prevedere l’impatto futuro del riscaldamento globale. Gli autori dello studio hanno coinvolto i partecipanti in due prove: una prova iniziale, più breve con 143 partecipanti e una seconda, più estesa in termini di tempo con 664 partecipanti. In entrambe le prove, i partecipanti sono stati intervistati prima e dopo e i risultati sono stati confrontati con gruppi di controllo che non hanno partecipato alla formazione sulle previsioni dei cambiamenti climatici.

Ai partecipanti è stato chiesto di scommettere sui cambiamenti climatici futuri, come la probabilità che le temperature nell’emisfero settentrionale siano superiori al periodo equivalente nell’ultimo decennio, e hanno ricevuto ricompense finanziarie per le previsioni corrette e sono stati penalizzati per le previsioni errate. Gli esperti hanno scoperto che la partecipazione ai sondaggi ha aumentato la preoccupazione per il cambiamento climatico e che i partecipanti hanno anche avuto una maggiore tendenza all’azione climatica, nonché una maggiore conoscenza delle questioni climatiche.

Le azioni per la mitigazione del clima

Gli autori dello studio fanno notare che, sebbene gli effetti di una riflessione su queste tematiche fossero piccoli, non erano in passato stati determinati da precedenti credenze o dall’ideologia politica. Cerf e coautori suggeriscono che questi risultati potrebbero indicare uno strumento di consapevolezza efficace per modificare gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone nei confronti del cambiamento climatico, fondamentale per favorire la mitigazione del clima.

I più conservatori cambiano atteggiamento sulla questione ambientale

Questo genere di simulazione per la previsione climatica può essere uno strumento utile per la politica ambientale, per la valutazione dell’opinione pubblica e per l’aggregazione di opinioni e delle previsioni del futuro. La riflessione sul cambiamento climatico favorisce una più accurata consapevolezza sulla questione. Questo esperimento dimostra che cambiamenti di atteggiamento erano più significativi tra i soggetti più conservatori.

Nel loro insieme, le proprietà di questi sondaggi di previsione climatica su vasta scala sono uno strumento promettente per favorire una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità ambientale. Come attuali incentivi finanziari diretti, ad esempio i crediti d’imposta o le sovvenzioni statali possono produrre risultati limitati per quanto riguarda le mutevoli preoccupazioni sul clima, i mercati di previsione potrebbero agire come strumento complementare per la politica climatica.