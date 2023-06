Campi Flegrei: sciame sisimico in corso, magnitudo massima 2.1

MeteoWeb

Una sequenza di eventi sismici è in corso nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato in via preliminare 4 terremoti con magnitudo massima 2.1; l’evento più significativo, localizzato in zona Cigliano nel comune di Pozzuoli (Napoli), si è prodotto alle 14.58 alla profondità di 2.7 km. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “l’Amministrazione comunale di Pozzuoli, insieme alla Protezione comunale, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.