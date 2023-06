Canada, avanzano gli incendi nel Québec: 10.000 evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In tutto il Canada, oltre 210 incendi sono ancora in corso dopo aver bruciato più di 2,7 ettari e costretto all’evacuazione un totale di almeno 39.000 persone. Steeve Beaupre, sindaco di Sept Iles sul fiume San Lorenzo, nella provincia del Québec, ha dichiarato lo stato di emergenza locale e ha annunciato l’evacuazione obbligatoria dopo che gli incendi nelle vicinanze sono “avanzati molto rapidamente” durante la notte. Ordinata l’evacuazione di circa 10.000 persone: ai residenti è stato detto in mattinata di lasciare le loro case entro le 16 ora locale (le 23 in Italia). Stephane Lauzon, membro del Parlamento del Québec, ha dichiarato in una conferenza stampa a Ottawa che ben 10.000 residenti o un terzo della popolazione di Sept Iles saranno sfollati. “La situazione sta rapidamente cambiando in Québec“, ha dichiarato Lauzon, aggiungendo che circa 100 incendi, “molti di più rispetto a ieri”, stanno bruciando nella provincia, di cui circa 20 fuori controllo.

Spaventosi incendi a Sept Iles, in Canada