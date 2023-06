Canada assediato dagli incendi, “la battaglia in Québec potrebbe durare tutta l’estate”

MeteoWeb

Nuovi incendi in Canada stanno causando l’evacuazione di migliaia di persone in tutto il Paese. I roghi che infuriano nel Québec occidentale sono quelli che preoccupano maggiormente le autorità: lo ha affermato François Bonnardel, ministro della Pubblica Sicurezza, aggiungendo che “la battaglia non è vinta” e che potrebbe estendersi per diverse settimane o addirittura per l’intera estate. Molti vigili del fuoco sono stati mobilitati per combattere l’incendio che minaccia Normétal ad Abitibi-Témiscamingue, ha detto Bonnardel.

Sabato mattina erano attivi circa 133 incendi boschivi, di cui 12 nella zona settentrionale, secondo i dati della Società per la protezione delle foreste dagli incendi (SOPFEU). Il ministro ha affermato che 37 di questi incendi erano attualmente in fase di spegnimento.

Per quanto riguarda i comuni del Nord-du-Québec minacciati da incendi boschivi, Chibougamau, Chapais e la comunità di Mistissini, la situazione è stabile da 48 ore grazie al meteo favorevole. Gli incendi boschivi ancora attivi sul territorio della North Shore, che ha ricevuto pioggia negli ultimi giorni, sono contenuti, ha detto Bonnardel: “La situazione sta migliorando di giorno in giorno“.

Anche l’arrivo di 100 vigili del fuoco francesi e di altri 50 dal New Brunswick, operativi o in procinto di esserlo, dà concreto aiuto nella lotta contro gli incendi. Sabato mattina, 861 vigili del fuoco provenienti da fuori provincia erano sul campo per aiutare le forze in campo in Québec, ha detto Bonnardel. Circa 300 vigili del fuoco in più da Stati Uniti, Portogallo e Spagna sono attesi all’inizio della prossima settimana.

Un totale di 948.740 ettari di foresta sono già stati colpiti dagli incendi quest’anno in Québec, secondo SOPFEU. A partire da sabato, 13.810 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa degli incendi boschivi nella provincia, ha detto Bonnardel.

Per quanto riguarda l’Alberta, dopo qualche giorno di tregua gli incendi si sono intensificati e gli abitanti della città di Edson sono stati costretti alla seconda evacuazione in un mese.