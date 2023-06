Cancro al seno: significativo aumento del tasso di sopravvivenza

MeteoWeb

Come si legge in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature, le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno a partire dal 2010 hanno un rischio molto più basso di morire rispetto a quelle diagnosticate negli anni ‘90, lo ha dimostrati uno studio su oltre mezzo milione di donne in Inghilterra. La ricerca è durata ben 10 anni, ha spiegato Carolyn Taylor, autore principale dello studio e oncologo presso l’Università di Oxford, nel Regno Unito.

L’analisi include le 512.447 donne in Inghilterra a cui è stato diagnosticato un tumore mammario invasivo precoce tra gennaio 1993 e dicembre ; i ricercatori hanno monitorato le donne fino al dicembre 2020 utilizzando i dati del National Cancer Registration and Analysis Service.

Lo studio su mezzo milione di donne affette da cancro al seno

Lo studio ha dimostrato che le donne che hanno ricevuto una diagnosi simile nel 1993-99 avevano un rischio maggiore del 14,4% di morire entro 5 anni. Questo è sceso al 4,9% per le donne che hanno ricevuto una diagnosi nel 2010-15. I risultati sono stati pubblicati il 13 giugno su “The BMJ”. “Sapevamo che la mortalità era diminuita negli ultimi 20 anni, ma non sapevamo di quanto,” ha affermato Taylor. “Questa è una riduzione di due terzi.” Lo studio ha dimostrato che il rischio di morte è diminuito in quasi tutte le fasce d’età, sia per le donne il cui cancro è stato diagnosticato attraverso lo screening, sia per quelle che non erano state sottoposte a screening.

Le ragioni del calo non sono tuttavia ancora chiare. Dagli anni ’90 in poi, la consapevolezza del cancro al seno è aumentata e, in Inghilterra, lo screening di routine è offerto a una fetta di popolazione femminile maggiore rispetto al passato. Studi randomizzati hanno dimostrato come trattamenti specifici influenzino la sopravvivenza dopo la diagnosi. “Quello che non possiamo fare è dire quanto di questo miglioramento è dovuto al trattamento o allo screening o alla consapevolezza che esista il cancro al seno,” ha dichiarato Taylor.

Il calo del tasso di mortalità

Il calo del tasso di mortalità non è stata una sorpresa, ha affermato Naser Turabi, direttore delle prove e l’attuazione di Cancer Research UK (CRUK) a Londra. CRUK ha finanziato la ricerca, ma Turabi non fu coinvolto nello studio. “La ricerca è incredibilmente importante per determinare il successo dei trattamenti“, ha spiegato al riguardo, e questo studio aiuterà i pazienti a prendere decisioni più informate sul loro trattamento.

“Il coinvolgimento dei pazienti in una campagna di sensibilizzazione è stato importante per lo studio“, ha dichiarato Taylor. Gli scienziati hanno nominato due rappresentanti dei pazienti per guidare la loro ricerca. “Ci hanno aiutato nelle domande da affrontare. Hanno esaminato le analisi e hanno riportato commenti e suggerimenti durante lo studio. E ci hanno aiutato a interpretare i risultati, comprendendo il loro punto di vista.”

Studi su larga scala come questo che traccia i risultati nel corso di molti anni sono importanti per la definizione delle priorità di ricerca e del finanziamento, dice Turabi. “Fondamentalmente, se non siamo in grado di monitorare il successo degli interventi che abbiamo messo in atto, viene meno l’applicazione delle nostre scoperte.”