Cancro: come le differenze di genere incidono sugli esiti clinici

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature si concentra sul ruolo del cromosoma Y sulle differenze sessuali nei risultati del cancro, in cui i maschi sono spesso più colpiti negativamente delle femmine, sono scoperti in due studi che coinvolgono modelli animali. Un documento prova come il cromosoma Y contribuisca alle differenze sessuali nel cancro colorettale nei topi, causando la comparsa di di tumori e favorendo la compromissione del sistema immunitario nei maschi. L’altro documento dimostra che la perdita del cromosoma Y nel cancro alla vescica genera un microambiente tumorale più immunosoppressivo e contribuisce a risultati peggiori. I risultati possono guidare gli sforzi per sviluppare cure per ridurre i rischi di cancro associati al sesso.

È noto che il sesso influenzi l’incidenza del cancro, gli esiti clinici e la biologia tumorale, con la maggior parte dei tumori che causano esiti peggiori nei maschi che nelle femmine. I meccanismi specifici per il sesso che sottendono queste disparità non sono ben compresi, ma alcune ricerche hanno suggerito che la funzione del cromosoma Y possa avere un ruolo determinante. Ronald DePinho e i colleghi valutano le differenze sessuali nel cancro del colon-retto – la seconda causa più comune di morti correlate al cancro, che è più frequente, aggressiva e metastatica nei maschi – in un modello di topo della malattia.

Le differenze di genere e la biologia oncologica

Questo modello è una forma specifica di malattia, guidata da un noto oncogene chiamato KRAS. I ricercatori osservano una maggiore frequenza di metastasi e una peggiore sopravvivenza nei topi maschi che rispecchia i risultati osservati negli esseri umani. Le analisi rivelano la sovra-regolazione di un gene a causa di un’enzima che guida la comparsa di tumori e la fuga immunitaria. Questo gene è espresso sul cromosoma Y, fornendo così una potenziale base per differenze sessuali nella progressione del cancro colorettale guidato da KRAS.

In uno studio indipendente, Dan Theodorescu e colleghi hanno indagato su come la perdita del cromosoma Y possa influenzare gli esiti del cancro. La perdita del cromosoma Y è una caratteristica osservata in diversi tipi di cancro, sebbene il suo significato clinico e biologico non sia ad oggi ancora chiarito. Per prima cosa, esaminano i dati clinici di 300 pazienti maschi con cancro alla vescica per identificare un’associazione tra perdita del cromosoma Y e prognosi scarsa.

Continuano a studiare le linee cellulari cancerose della vescica e scoprono che, rispetto ai tumori dei cromosomi Y, i tumori privi del cromosoma Y erano più aggressivi e avevano una risposta immunitaria mediata dalle cellule T. Le differenze di sesso negli esiti clinici del cancro e nella biologia tumorale sono evidenti, con i maschi che in genere sono più colpiti negativamente rispetto alle femmine. Inoltre, tassi di metastasi e le risposte al trattamento variano tra maschi e femmine. Le prospettive attuali ipotizzano che le differenze di genere riguardano le abitudini di vita più sane nelle donne, come il consumo inferiore di carni rosse, i cibi processati, alcol e ormoni del sesso.