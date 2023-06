Cane bruciato vivo a Santa Margherita di Belice: taglia di 10.000 euro per trovare il responsabile

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) denuncia un “atto criminale” a Santa Margherita di Belice, dove “un cane è stato legato alle zampe e bruciato vivo, forse dopo essere stato cosparso di liquido infiammabile”. “Il corpo è stato rinvenuto dai volontari di una associazione locale e si trovava ai bordi di una strada del paese in provincia di Agrigento”, riporta AIDAA, che domattina invierà una denuncia alla Procura di Agrigento.

L’associazione ha inoltre deciso l’istituzione di una “taglia di 10.000 euro che sarà pagata a chi con le proprie informazioni aiuterà ad individuare e far condannare definitivamente il responsabile o i responsabili di questo orrore”. “Abbiamo finito le lacrime, e siamo al fianco dei volontari ed in particolare di Chiara Casalanzio, Presidente dell’oasi Ohana, che ha effettuato il macabro ritrovamento. I volontari che operano in queste zone sono dei veri angeli che meritano tutto il nostro sostegno ed il nostro aiuto, sulla vicenda in particolare non possiamo che impegnarci tutti insieme a trovare il responsabile o i responsabili di questo orribile gesto criminale”, conclude AIDAA.