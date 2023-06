Capo intelligence Ucraina: “centrale nucleare di Zaporizhzhia minata dai russi, minaccia di esplosione reale”

MeteoWeb

I media russi dicevano che era gravemente ferito, ma il capo dei servizi d’intelligence militare ucraini, Kyrilo Budanov, ha parlato oggi in televisione accusando Mosca del crollo della diga Kakhovka e parlando anche della centrale di Zaporizhzhia. Gli occupanti russi hanno minato la centrale, ha detto. “Purtroppo c’è una certa minaccia Perché la centrale di Zaporizhzhia era ed è sotto controllo delle forze di occupazione”, ha detto Budanov, citato da Rbc Ukraine. “La minaccia di far esplodere il luogo è reale. Se decidono di far saltare in aria, verrà danneggiata un’area di 30.000 chilometri quadrati e verrà inquinata un’area di 2 milioni di chilometri quadrati, che comprenderà anche Moldavia, Turchia e Bielorussia”.

Il crollo della diga di Kakhovka ad opera dei russi ha anche distrutto l’accesso all’acqua per la refrigerazione della centrale di Zaporizhzhia, ha ricordato Budanov, “ma la seconda cosa peggiore è che la centrale di Zaporizhzhia è stata ulteriormente minata, il dispositivo di raffreddamento è stato minato. Se viene disabilitato, vi sono alte probabilità di problemi significativi“.

Budanov ha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come “un’azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa”. “Ci sono molte indicazioni su come è avvenuto. Curiosamente, mezz’ora prima dell’esplosione, l’unità (russa) basata nella centrale idroelettrica di Kakhovka ha ricevuto un messaggio radio con l’ordine di lasciare il sito. Allo stesso tempo sono state dispiegate forze speciali. Poi è accaduto, quello che è accaduto”, ha dichiarato Budanov, citato da Ukrainska Pravda.

Il capo dell’intelligence ucraina ha aggiunto, inoltre, che al momento la Russia non ha trasferito nessuna arma nucleare in Bielorussia. “I preparativi per il possibile trasferimento continuano. Stanno preparando i siti di stoccaggio. Ma, al momento, nessuna testata nucleare è stata trasferita”, ha detto Budanov, citato da Ukrainska Pravda. Il 16 giugno, il Presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che le prime armi tattiche nucleari erano già state portate in Bielorussia e che il trasferimento sarebbe stato completato entro la fine dell’anno. Belaruski Hajun, un media indipendente bielorusso specialista in questioni militari, aveva allora notato che non vi era alcuna indicazione o prova sull’arrivo di armi nucleari russe in Bielorussia.

Lo scorso 15 giugno, l’agenzia russa Ria Novosti scriveva che Budanov sarebbe stato ferito in un attacco russo il 29 maggio e poi trasferito “in gravi condizioni” in un ospedale militare a Berlino. Successivamente il magazine tedesco Stern, citato come fonte di indiscrezioni sul ricovero di Budanov, aveva negato di aver mai scritto qualcosa del genere. In passato media russi avevano diffuso anche notizie sul ferimento del comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, che si erano rivelate false.