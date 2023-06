Carbon tax alle frontiere: così si mette a rischio la competitività dell’Europa

MeteoWeb

Si è scelta di procedere la carbon tax alle frontiere per proteggere gli sforzi di ecologizzazione delle economie europee, ma così si mette a rischio la competitività, secondo due recenti studi. Il Carbon Border Adjustment Mechanism, che ha ricevuto il via libera dal Parlamento europeo il 18 aprile, obbligherà gli importatori di alcuni prodotti ad acquistare quote di emissione alla stessa stregua dei produttori europei, per mantenere condizioni di parità a fronte della prevista scomparsa delle quote gratuite in Europa.

I fornitori che importano acciaio cinese o cemento turco dovranno quindi dichiarare le emissioni legate al processo produttivo e, se superano lo standard europeo, acquistare un certificato di emissione al prezzo della CO 2 nell’Unione Europea. Se nel Paese di produzione esiste un mercato del carbonio, ma con un prezzo inferiore a quello europeo, come avviene attualmente in Cina e in alcuni Stati americani, l’importatore pagherà la differenza.

L’introduzione della carbon tax

“L’obiettivo è avere un prezzo del carbonio in Europa senza che questo pesi sulla competitività dei prodotti che ne sono soggetti“, ha dichiarato l’economista Aude Pommeret, che ha coordinato la sezione competitività del voluminoso rapporto sull’impatto economico dell’azione per il clima, presentato a maggio a Elisabetta Borne dall’economista Jean Pisani-Ferry.

Secondo il rapporto, il MACF è “un meccanismo imperfetto che limita la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ma non affronta la questione fondamentale della competitività“, mentre “la scommessa industriale europea è minata dall’IRA“, il piano americano che sovvenziona i prodotti ecologici fabbricati negli Stati Uniti. Un’altra denuncia contenuta nel rapporto Pisani-Ferry è che il MACF aggrava i problemi di distorsione della concorrenza per gli esportatori. Il meccanismo sarà introdotto gradualmente tra il 2026 e il 2034, parallelamente all’abolizione delle quote di emissione gratuite. I prodotti fabbricati in Europa e soggetti a questo sistema di quote saranno quindi più costosi, e quindi meno competitivi che altrove.

Le auto prodotte nell’Unione Europea

“Un’auto prodotta nell’UE con acciaio europeo sarà più costosa a causa del suo contenuto di carbonio, ma non sarà così per le auto prodotte in Cina“, si legge nel rapporto. “Con questo nuovo sistema, faremo pagare gli utenti. Non saranno i cinesi o i turchi a pagare la tassa alla frontiera, e questo potrebbe essere frainteso dall’opinione pubblica o anche dai responsabili delle decisioni“, ha sottolineato in un’intervista Raphaël Trotignon, coautore insieme a Olivier Redoulès di uno studio pubblicato mercoledì dall’Istituto Rexecode dal titolo “L’architettura dell’adeguamento delle emissioni di carbonio alla frontiera minaccia l’obiettivo della reindustrializzazione“.

I due economisti hanno calcolato che, da un lato, il valore totale dei prodotti della lista Macfimportati dalla Francia ammonta a soli 7 miliardi di euro all’anno, su 575 miliardi di euro di importazioni nel 2019. Ma dall’altro lato, l’abolizione delle quote di emissione gratuite, o permessi di inquinare, avrà una portata molto più ampia, rappresentando “un deterioramento dei conti operativi delle imprese dell’ordine di 45 miliardi di euro all’anno a livello europeo e di 4 miliardi di euro in Francia“, secondo Rexecode.

Il MACF sarà introdotto in via sperimentale a partire dall’autunno 2023

“C’è un antagonismo tra l’idea iniziale, che è quella di proteggere dalla concorrenza europea, e il fatto che paradossalmente, per alcuni, c’è il rischio di aggravare la deindustrializzazione“, afferma Raphaël Trotignon. Il MACF, che sarà introdotto in via sperimentale a partire dall’autunno 2023, coprirà inizialmente solo il settore energetico, nonché le industrie ad alta intensità energetica e l’aviazione commerciale. Il meccanismo sarà gradualmente esteso al trasporto marittimo, poi al trasporto stradale e al settore delle costruzioni nel 2027-2028.

Non esiste invece un calendario per tutti i prodotti industriali, il cui contenuto di carbonio è ancora più difficile da calcolare a causa dell’elevato numero di fasi di produzione. Nonostante tutte queste imperfezioni, il Macf “è un passo nella giusta direzione“, afferma Aude Pommeret, aggiungendo che “qualsiasi iniziativa europea che riesca a coordinarsi e a muoversi nella giusta direzione è molto apprezzata“.