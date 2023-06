Carlo D’Oppio è il nuovo capo dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

L’ing. Carlo Dall’Oppio è il nuovo Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente Direttore regionale dell’Emilia Romagna, è stato nominato nella riunione di oggi del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Piantedosi. Succederà il primo luglio 2023 all’ing. Guido Parisi, in quiescenza per raggiunti limiti d’età.

Dall’Oppio, nato a Faenza (RA) nel 1959, e’ entrato in Amministrazione nel 1988, dirigente superiore dal 2011 e poi dirigente generale dal 2020. Nel corso della carriera ha svolto diversi e prestigiosi incarichi, si legge in una nota, che gli hanno consentito di sviluppare e perfezionare eccellenti doti operative e manageriali. Stimato ed apprezzato da colleghi, superiori e collaboratori, di recente e’ stato direttore regionale per il Piemonte e poi dell’Emilia Romagna, dimostrando elevatissime capacita’ nella gestione dell’emergenza che ha colpito quelle aree nelle scorse settimane.

Il prestigioso incarico, conferito dal Governo, prosegue il comunicato, conferma le sue eccellenti qualita’ che gli consentiranno di dirigere il Corpo con competenza, impegno e responsabilita’ in una fase importante e strategica per le numerose attivita’ in programma e per le prossime sfide istituzionali, finalizzate a qualificare, formare e professionalizzare ancora di piu’ il Corpo nazionale e i Vigili del fuoco.

“Il nuovo Capo del Corpo, cui vanno i migliori auguri di “buon servizio” del Dipartimento, subentra all’ingegnere Guido Parisi, che ringrazio per la preziosa e leale collaborazione assicurata e che, dopo aver ricoperto con estrema dedizione e altissima competenza per un biennio quell’incarico e aver svolto una brillantissima carriera, lascia l’amministrazione per raggiunti limiti di eta'”, conclude la nota.