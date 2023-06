Caserta, resti di una villa romana emersi da scavi

MeteoWeb

Resti di una villa rustica di età romana sono venuti alla luce a Cancello e Arnone (Caserta) durante gli scavi di archeologia preventiva per la realizzazione di un impianto fotovoltaico Enel Green Power. Lo rende noto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che spiega che “gli archeologi in campo hanno individuato al momento almeno due fasi edilizie distinte: una di secolo d. C. ed una successiva, databile al più tardi al IV secolo d. C. Gli scavi, ancora in corso, proseguiranno portando alla luce l’intera estensione della struttura, al fine di poter raccogliere dati utili ad una più precisa definizione cronologica”.