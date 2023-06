Confermato un caso di febbre Dengue nel Torinese

MeteoWeb

Gli esami clinici hanno confermato il caso di febbre Dengue da cui è rimasta colpita una persona rientrata a Moncalieri (Torino) dal Sudamerica. Nel frattempo si sono concluse a Moncalieri le operazioni preventive contro la diffusione della febbre previste dal protocollo e avviate dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Montagna. Il paziente “sta bene – è l’aggiornamento diffuso dal primo cittadino di Moncalieri – non è ricoverato né ci sono rilievi particolare sul suo stato di salute“.

I tecnici di Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente), coadiuvati dalla Polizia Locale, hanno comunque individuato e rimosso i focolai della zanzara tigre compresi nell’area considerata potenzialmente a rischio. Concluso il trattamento, “prosegue in ogni caso il monitoraggio e il lavoro comune di tutti gli enti e istituzioni coinvolti. Ma la situazione è sotto controllo. Resta viva la raccomandazione, come previsto dall’ordinanza – aggiunge il sindaco -, di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state coltivate nella zona di trattamento, lavando abbondantemente e sbucciando la frutta prima dell’uso“.