Il Castello di Semivicoli ottiene la certificazione “I cieli più belli d’Italia”

MeteoWeb

Nel comune di Casacanditella, in Abruzzo, la Rete del Turismo Astronomico aggiunge una nuova destinazione d’eccellenza dove soggiornare e riscoprire le meraviglie del cielo stellato. Il Castello di Semivicoli ha infatti ottenuto la certificazione “i cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come meta ideale per l’Astroturismo.

Da una collaborazione nata nel 2019 e che ha condotto alla realizzazione di diversi eventi di successo, ora il Castello di Semivicoli entra di fatto nella Rete del Turismo Astronomico, formata da decine di strutture ricettive, realtà private e pubbliche, il cui scopo è la diffusione e lo sviluppo del Turismo Astronomico nel nostro Paese, ospitando eventi di osservazione astronomica insieme agli operatori Astronomitaly.

Il Team dell’azienda, in seguito ad un sopralluogo atto a valutare la qualità turistica ed astronomica del Castello, ha conferito il riconoscimento “i cieli più belli d’Italia” – SILVER alla location, confermando l’elevato potenziale astroturistico della destinazione.

Il Castello di Semivicoli è stato edificato tra il XVII e il XVIII secolo, nel punto più alto della frazione di Semivicoli. Oggi è un punto di riferimento fondamentale per il turismo locale e abruzzese, soprattutto per coloro che vogliono esplorare le bellezze e le meraviglie degli Appennini. La struttura si trova a pochi chilometri dal Parco Nazionale della Maiella, in una posizione strategica che unisce il mare e la montagna. Tra i vigneti, gli uliveti e i panorami mozzafiato che abbracciano il territorio abruzzese a tutto tondo, ora il Castello di Semivicoli può vantare anche il cielo stellato come cornice ai suoi paesaggi da cartolina.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.