Giornata spaziale a Catania: a Samantha Cristoforetti il Premio Angelo D’Arrigo

Giornata spaziale ieri a Catania: l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e prima donna europea scelta come comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Cristoforetti ha ricevuto il IX Premio Angelo D’Arrigo che, anche quest’anno si è svolto all’interno del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop Etna Comics. Lo Spazio è stato il tema dell’edizione 2023 della kermesse, organizzata dall’omonima fondazione, nata per ricordare il celebre deltaplanista, scienziato del volo ed etologo scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo.

La fondazione ha premiato la capacità di AstroSamantha di “oltrepassare i limiti ritenuti invalicabili dall’essere umano, contribuendo al superamento delle frontiere geografiche. Un esempio in grado di abbattere le differenze di genere e un costante impegno a coniugare scienza e progresso“.