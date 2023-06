Cenere a New York, Broadway chiusa per un giorno

MeteoWeb

Mercoledi’ sera molti spettacoli in programma a Broadway, New York, sono stati annullati a causa dell’aria affumicata dalla nube di cenere arrivata dal Canada, dove sono andati in fiamme piu’ di tre milioni di ettari di bosco. “Hamilton”, con Lin-Manuel Miranda, e “Camelot” in programma al Lincoln Center sono tra gli spettacoli cancellati. In particolare, la produzione ha annunciato l’annullamento ad appena due ore dall’inizio di Hamilton. Dopo il primo allarme, scattato martedi’ pomeriggio, quando l’aria si e’ fatta scura, con i grattacieli avvolti da una nebbia gialla, grigia e rossastra, la situazione e’ ulteriormente peggiorata ieri.

In molte zone di Manhattan l’aria e’ diventata irrespirabile. In gran parte degli edifici sono stati annullati tutti gli eventi previsti all’aperto, sui caratteristici “roof” con vista sulla citta’. Dieci distretti scolastici, in tutto lo Stato, hanno cancellato le attivita’ all’aperto per i bambini. Si sono riviste scene da pandemia: newyorkesi che camminavano con la mascherina, uffici chiusi, la riduzione del numero di pendolari, rimasti a casa a lavorare in remoto. I newyorkesi si sono fermati a scattare foto, ma le immagini che mostrano una citta’ rossa e fredda, con scenari che evocano le copertine della rivista fantascientifica “Urania”, in realta’ sono state piu’ frutto della sensibilita’ delle ottiche usate con i cellulari e le macchine fotografiche: a occhio nudo la citta’ aveva una colorazione piu’ sabbiosa, anche se non meno preoccupante.

A New York, dove l’allerta resta in vigore fino a domani, la situazione oggi e’ in deciso miglioramento, grazie anche ai continui venti che spazzano l’isola di Manhattan. Il sole e’ tornato a illuminare le strade, l’aria e’ diventata respirabile, spariti quasi del tutto i bruciori agli occhi e alla gola che avevano colpito molte persone. Ma la situazione resta di allarme in almeno venti Stati, dal Missouri al Massachusetts. Oggi la nube di cenere e’ attesa in New Jersey.

A Washington le partite di baseball dei Nationals sono state rinviate, il National Zoo e’ stato chiuso, mentre molti voli sono stati cancellati all’aeroporto newyorkese di LaGuardia e a quello di Philadelphia, dove da ieri e’ scattato l'”allarme rosso” per la qualita’ dell’aria. Disagi anche per chi deve dirigersi in aereo verso l’Ohio e il Midwest. Le previsioni dicono che i livelli di inquinamento a New York dovrebbero calare in modo netto da venerdi’ mattina, giusto in tempo per salvare il ricco weekend di spettacoli di Broadway.