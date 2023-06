Cerca di aprire il portellone dell’aereo in volo: passeggero bloccato col lazo

MeteoWeb

Vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta su un aereo in volo notturno tra Cebu, nelle Filippine, e la capitale sudcoreana Seul. Dicendo di sentire una forte “pressione” sul petto, un ragazzo sudcoreano ha cercato di aprire il portellone dell’aereo in volo: fortunatamente è stato bloccato in tempo dall’equipaggio, con un lazo, e poi immobilizzato con delle fascette. Lo riporta la CNN.

Il passeggero si stava “comportando in modo strano” per circa un’ora dall’inizio del volo, quindi è stato spostato nella prima fila dell’aereo vicino al portellone, dove il personale poteva monitorarlo, hanno detto i funzionari della compagnia aerea sudcoreana, la Jeju Airlines. Improvvisamente, il ragazzo si è lanciato verso la porta di emergenza e ha cercato di aprirla, ma è stato “immediatamente bloccato dall’equipaggio, che ha utilizzato una corda con lazo e fascette per tenerlo sotto controllo per il resto del volo”, hanno raccontato le fonti, aggiungendo che nessuno dei 180 passeggeri a bordo è rimasto ferito nell’incidente. Il ragazzo è stato consegnato alla polizia all’aeroporto Incheon di Seoul subito dopo l’atterraggio.