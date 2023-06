Ciclone Biparjoy: oltre 150mila evacuati, India e Pakistan si preparano al landfall

MeteoWeb

Più di 150mila persone in India e Pakistan sono state evacuate prima dell’arrivo del potente ciclone Biparjoy, che potrebbe distruggere case e raccolti. Il ciclone si è fatto strada attraverso il Mar Arabico e dovrebbe colpire lo stato indiano del Gujarat giovedì sera ora locale. Almeno 7 persone sono già morte a causa delle forti piogge in India. Tra le vittime ci sono 2 bambini schiacciati da un muro crollato e una donna investita da un albero caduto mentre guidava una motocicletta, ha riferito AFP. In Pakistan la tempesta dovrebbe colpire la costa della provincia del Sindh. Le autorità hanno già evacuato 81mila persone dalla costa sud-orientale e allestito 75 rifugi.

La “tempesta ciclonica molto violenta” sta facendo registrare venti sostenuti con velocità fino a 135 km/h e raffiche fino a 150 km/h. Diverse parti del Gujarat costiero stanno registrando da mercoledì forti piogge e venti ad alta velocità. Il ciclone dovrebbe effettuare il landfall vicino al porto di Jakhau tra Mandvi nel Gujarat e Karachi in Pakistan tra le 16:00 (12:30 ora italiana) e le 20:00 ora locale, hanno affermato i funzionari del Gujarat.

I treni nella regione del Gujarat sono stati sospesi mentre i porti di Kandla e Mundra – due dei più grandi in India – hanno interrotto le operazioni. La pesca è stata sospesa lungo la costa del Gujarat, mentre anche i pescatori della regione costiera del Pakistan sono stati avvertiti di stare lontani dall’acqua.