Ciclone in Brasile: frane e allagamenti in due stati, ci sono morti e dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un ciclone extra-tropicale ha colpito gli stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, in Brasile, causando frane e allagamenti che bloccano le strade. A causa del maltempo, 460mila persone sono rimaste senza corrente elettrica, mentre si contano un morto e almeno cinque dispersi. Nello stato di Rio Grande do Sul, un giovane di 23 anni è morto folgorato a Sao Leopoldo, mentre i Vigili del Fuoco stanno cercando cinque dispersi in vari comuni. Il sindaco di Porto Alegre, Sebastiao Melo, ha invitato i residenti dei quartieri periferici a lasciare le proprie case per la possibilità di frane ed ha chiesto rinforzi dei Vigili del Fuoco.

La situazione risulta critica anche nello stato di Santa Catarina, dove diverse città sono state colpite dal ciclone, che ha isolato diverse comunità e lasciato molte famiglie senza tetto a causa di frane nelle aree collinari. In tutto, 14 città sono state colpite dalle piogge ininterrotte, col comune di Praia Grande ad aver subito i danni principali.

Secondo l’Istituto meteorologico nazionale, in questo fine settimana le piogge nei due stati potrebbero intensificarsi, mentre sono previste precipitazioni anche negli stati di Parana, regione meridionale, e San Paolo, sud-est.

json singolo