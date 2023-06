“Cielo giallognolo o lattiginoso” in Italia: ecco la nube di sabbia del Sahara vista dallo Spazio

MeteoWeb

Accompagnando la prima ondata di caldo, sull’Italia è arrivata come previsto anche una nube di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, che sta rendendo il cielo più lattiginoso: ciò emerge anche dall’immagine del nostro Paese ripresa il 20 giugno dal satellite Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione europea. Nell’immagine satellitare è ben visibile il pennacchio di povere che lambisce le regioni occidentali. La nube si è poi estesa su gran parte della penisola “facendo apparire il cielo giallognolo o lattiginoso,” hanno spiegato gli esperti Copernicus.

