Il cielo notturno sopra i sentieri liguri Apuani: trekking spaziale con gli Astrofili Spezzini

MeteoWeb

A pochi giorni dal significativo evento del solstizio d’estate, i sentieri liguri Apuani e gli Astrofili Spezzini hanno realizzato nella notte del 24 giugno un’esperienza in notturna sulla cima dei prati di Logarghena (Comune di Filattiera). Per gli Astrofili Spezzini, i prati di Logarghena rappresentano un luogo significativo, già dalla loro nascita negli anni ’80 furono utilizzati come campo base per i propri star party associativi e vi fu organizzato uno degli ultimi campus estivi della sezione nazionale di ricerca di supernova che all’epoca era guidata dal sodalizio spezzino.

Il numeroso gruppo di camminatori, accompagnati dalle guide e dal direttivo dei sentieri Apuani, Silvia, Flavio, Agata e Simona, hanno goduto di un meraviglioso viaggio tra i prati, hanno assistito ad uno spettacolare tramonto con un ottima cornice astronomica formata dalla luna vicina al primo quarto e una luminosa Venere. A seguire hanno raggiunto il campo astronomico dove hanno potuto ammirare gli oggetti astronomici della serata, come nebulose, galassie (tra cui M101 che mostra ancora la supernova esplosa a inizio mese) ammassi globulari, comete e asteroidi. Tutto questo grazie al cielo molto buio grazie all’assenza di inquinamento luminoso che purtroppo troviamo in città e che rende impossibile la vista di questi oggetti celesti affascinanti ma molto deboli. La sinergia tra i sentieri liguri Apuani e astrofili spezzini continuerà e verranno organizzati altri eventi prima della fine dell’estate