Cina: avvistato per la seconda volta un panda bianco | VIDEO

MeteoWeb

In questi giorni, è stato avvistato per la seconda volta un panda gigante albino che vive in Cina, ritenuto l’unico del suo genere in natura. Il panda “bianco“ in realtà ha un mantello che presenta due sfumature di grigio; infatti ha una macchia sempre grigia ma un po’ più scura, lì dove dovrebbe essere nero. E’ sicuramente unico nel suo genere, specie se confrontato ai suoi simili.

L’avvistamento è avvenuto per la prima volta nel 2019 nella Riserva nazionale di Wolong, nella provincia cinese del Sichuan. Attualmente, si pensa che oggi abbia 5 o 6 anni di età e che sia in perfetta salute, ed è stato ben accettato dal branco nel quale vive, nonostante la sua evidente diversità. La peculiarità di questo panda gigante è dovuta ad una particolare condizione genetica che gli ha impedito di sviluppare il mantello da adulto.

La causa della colorazione del panda gigante bianco

Quindi è pressocché dello stesso grigio con cui tutti i cuccioli di panda nascono. In natura, esistono altri panda parzialmente bianchi che sono stati documentati dagli esperti in precedenza, tuttavia questo è l’unico esemplare interamente bianco a causa di una mutazione genetica che probabilmente gli impedisce di produrre melanina, una forma di albinismo a due tonalità.

Gli esperti del China Conservation and Research Center hanno spiegato a La Repubblica che queste immagini risalgono “a fine febbraio, periodo in cui i panda selvatici adulti di Wolong sono nella stagione dell’estro, durante la quale le femmine di panda con i cuccioli possono essere molto aggressive quando un altro adulto si avvicina o invade il loro territorio“. Tuttavia, “tutti gli altri panda insieme a lui erano estremamente calmi, e quindi è possibile che un esemplare di quelli sia sua madre“.