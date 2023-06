Cina: potrebbe raggiungere le emissioni zero entro il 2025

MeteoWeb

Come si può leggere nel The Guardian, secondo il rapporto del Global Energy Monitor, la Cina sta concentrando i suoi sforzi per rinforzare il suo ruolo di leader mondiale nelle energie rinnovabili e potrebbe raggiungere a breve i suoi ambiziosi obiettivi energetici. La Cina è destinata a raddoppiare la sua capacità e a produrre 1.200 gigawatt di energia attraverso l’eolico e il solare entro il 2025. Così gli obiettivi del 2030 potrebbero essere raggiunti con ben 5 anni di anticipo. raggiungendo l’obiettivo del 2030 con cinque anni di anticipo, secondo lo stesso rapporto.

Dal primo trimestre dell’anno, la capacità solare su scala pubblica della Cina ha raggiunto i 228 GW, più di quella complessiva che sta producendo il resto del mondo. Le installazioni sono concentrate nelle province del nord e del nord-ovest del Paese, come Shanxi, Xinjiang e Hebei. La Cina ha fatto passi da gigante anche nella capacità eolica: la sua capacità combinata onshore e offshore supera ora i 310GW, il doppio del livello del 2017 ed equivalente all’incirca ai primi sette Paesi messi insieme. Con nuovi progetti nella Mongolia interna, nello Xinjiang, nel Gansu e lungo le zone costiere, la Cina è in procinto di aggiungere altri 371GW prima del 2025, aumentando la flotta eolica globale di quasi la metà.