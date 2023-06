La Cina apre una super stazione di monitoraggio al confine tra Tagikistan e Afghanistan

MeteoWeb

La prima super stazione di osservazione per il clima e l’ambiente fuori dalla Cina lungo la Belt and Road (B&R) è entrata in funzione in Tagikistan, secondo l’Università di Lanzhou. Questa stazione di osservazione a Shaartuz, in Tagikistan, fornisce dati di osservazione completi per polveri, inquinanti ed elementi meteorologici in aree chiave dell’Asia centrale, ha affermato Huang Jianping, accademico dell’Accademia cinese delle scienze e Professore all’Università di Lanzhou, secondo quanto riporta Xinhua. La stazione può fornire allerte per disastri meteorologici e contromisure ai cambiamenti climatici, ha affermato Huang.

La stazione fa parte della rete di osservazione del clima e dell’ambiente B&R, avviata dall’Università di Lanzhou e costruita congiuntamente dalle autorità governative e dalle istituzioni della Cina e di altri Paesi. Avviata nel 2016, la rete di osservazione inizia a Lanzhou, capitale della provincia del Gansu nella Cina nordoccidentale, con oltre 20 stazioni progettate lungo i paesi e le regioni della B&R. Ormai sono state lanciate sette stazioni in Cina e una nella città pakistana di Peshawar, ha affermato Huang Zhongwei, Professore dell’Università di Lanzhou.

La rete può monitorare la trasmissione a lunga distanza di sabbia, polvere e inquinanti atmosferici complessi, al servizio dello sviluppo socio-economico e svolgendo ruoli nello studio del cambiamento climatico globale e in diversi altri campi.

La posizione della stazione vicino al confine tra Tagikistan e Afghanistan suggerisce che la struttura potrebbe avere un duplice scopo: potrebbe anche essere utilizzata per tenere d’occhio i militanti islamici che operano in Afghanistan. Secondo un rapporto dell’Australian Strategic Policy Institute, l’Università di Lanzhou è una delle almeno 68 istituzioni cinesi di istruzione superiore “ufficialmente descritte come parti del sistema di difesa o [che] sono supervisionate dall’agenzia dell’industria della difesa cinese, l’Amministrazione statale di Scienza, tecnologia e industria per la difesa nazionale”.