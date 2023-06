In Danimarca non piove da 15 giorni: prima volta in 17 anni

MeteoWeb

La Danimarca, Paese solitamente molto piovoso, non vede precipitazioni da più di due settimane: è la prima volta in 17 anni, secondo l’agenzia meteorologica, fatto che suggerisce un effetto visibile del cambiamento climatico. Gran parte della Scandinavia, compresa la Svezia, sta vivendo una tarda primavera insolitamente secca, che aumenta il rischio di incendi boschivi. In Danimarca maggio è già stato il mese più secco degli ultimi quindici anni e i prossimi giorni si preannunciano senza pioggia, secondo le autorità danesi.

“Se oggi non ci saranno precipitazioni, avremo avuto quindici giorni consecutivi senza pioggia. Si tratta del periodo più lungo senza precipitazioni registrato dal 1° gennaio 2006”, ha dichiarato l’istituto meteorologico nazionale DMI. Situato nella zona temperata dell’Europa settentrionale, il Paese scandinavo raramente sperimenta lunghi periodi senza precipitazioni. Per il DMI, “sembrerebbe che l’allungamento dei periodi senza precipitazioni sia legato al cambiamento climatico, ma si tratta di un settore in cui la ricerca continua”.

Martedì scorso, l’agenzia di gestione dei rischi Beredskabstyrelsen ha annunciato che il maggio 2023 è stato il più secco degli ultimi quindici anni in Danimarca. Secondo le autorità, è probabile che nelle prossime settimane le precipitazioni siano scarse o assenti, con conseguente aumento del rischio di incendi boschivi. “Nelle ultime settimane i servizi di emergenza municipali hanno risposto a un numero maggiore di incendi rispetto agli anni precedenti”, ha osservato l’agenzia di gestione dei rischi. Già nel 2007 e nel 2008 sono stati registrati 14 giorni consecutivi senza precipitazioni. Nel 1992 si è registrato un solo millimetro di pioggia a giugno.

In Svezia, dove a maggio è piovuto quattro volte meno del normale, il rischio di incendio è considerato “alto” o “molto alto” nella maggior parte del sud e del centro del Paese. Non ci sono segnali di pioggia per i prossimi dieci giorni, secondo l’agenzia meteorologica nazionale SMHI, che confronta le condizioni del 2023 con quelle del 2018, caratterizzato da un numero insolito di incendi boschivi.