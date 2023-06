Clima, Macron: “serve un accordo fiscale internazionale”

MeteoWeb

Il presidente francese Emmanuel Macron venerdì scorso 23 giugno ha dichiarato di essere propenso a rinnovare il sistema fiscale internazionale per finanziare gli sforzi sul clima. Macron ha parlato a margine del Summit per un Nuovo Patto di Finanziamento Globale a Parigi, dove i delegati di tutto il mondo stanno discutendo su come riformare il sistema finanziario internazionale per contribuire a raccogliere fondi per le pratiche di mitigazione del clima

I migliori economisti in Francia stanno spingendo per una nuova imposta nazionale sul patrimonio per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico, il che stimola un dibattito all’interno del governo di Macron. Ma il presidente francese ha evitato la questione in una conferenza stampa e in diverse interviste di Venerdì scorso, piuttosto di suggerire misure precise, come una tassa sulle transazioni finanziarie o una tassa extra sui biglietti aerei.

Un accordo fiscale internazionale per gli sforzi sulla mitigazione del clima

“Sono a favore di una tassazione internazionale per finanziare i nostri sforzi per combattere la povertà e per la mitigazione del clima … Non funziona quando lo fai da solo, i flussi [finanziari] vanno altrove“, lo ha dichiarato Macron durante una conferenza stampa al termine del vertice di due giorni a Parigi, respingendo l’idea che la Francia potrebbe introdurre una tassa sul clima.

“La Francia ha già in atto due tipi di tasse che sono state suggerite: una sui biglietti aerei, un’altra sulle transazioni finanziarie“, ha detto aggiungendo che avrebbe “due azioni che sono state fatte in modo che gli altri Paesi ci seguissero e si mobilitassero” su questi temi.

Durante le sue osservazioni conclusive al vertice, Macron ha anche detto che il club dell’OCSE sarebbe un quadro appropriato per i negoziati: “ci sono state molte discussioni sull’idea della tassazione internazionale, oltre a ciò che i paesi e le istituzioni stanno facendo. Che si tratti di transazioni finanziarie, trasporti marittimi o altri modelli, funzionerà solo se è veramente internazionale, e quindi presuppone un accordo, come abbiamo potuto fare sulla tassazione internazionale“, ha detto durante la cerimonia di chiusura del summit. Macron ha dichiarato che era a favore di una tassa sul settore del trasporto marittimo e sperava che l’IMO di luglio avrebbe portato risultati su quel file.