Clima, UNIMORE: maggio 2023 il 2° più piovoso della storia

Secondo l’osservatorio geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il mese di maggio che si è appena concluso è stato il 2° più piovoso della storia. Le precipitazioni hanno raggiunto quota 220,4 millimetri, con un eccesso di acqua del 240% rispetto alla media degli ultimi trent’anni per il mese di maggio, che è di 64,9, millimetri. Per trovare una quantità maggiore di pioggia bisogna andare indietro di 4 anni, nel 2019, quando sono caduti 241,8 millimetri. Tra i 10 mesi di maggio più piovosi di sempre, prosegue l’osservatorio UNIMORE, 3 sono collocati negli ultimi 15 anni, con il 2019 e il 2023 ai primi 2 posti e il 2008 al 7° posto. Gli altri episodi simili risalgono principalmente al 19° secolo, fatta eccezione per il 1939, anno famoso per le grandi alluvioni in Emilia-Romagna, che si posiziona al 4° posto con 174.1 mm di precipitazioni.

Maggio è stato anche un mese freddo. La temperatura media registrata è stata di 18,5°C, un valore inferiore alla media degli ultimi trent’anni che è di 19,2°C, con una differenza quindi -0,7 gradi. Il dato non è però considerato particolarmente anomalo, poiché anche nel 2021 si era registrata una temperatura media inferiore per lo stesso mese (18,3 gradi) e nel nel 2019 aveva fatto ancora più freddo (16,2 gradi).