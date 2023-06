Colombia, abbandonate le ricerche per Wilson il “cane eroe”

MeteoWeb

L’esercito colombiano ha abbandonato le ricerche di Wilson, il cane eroe che aiuto’ a localizzare i quattro bambini indigeni, dispersi per 40 giorni nella foresta pluviale amazzonica. Determinante nel localizzare Lesly (13 anni), Soleiny (9), Tien Noriel (4) e Cristin Neryman, che aveva un anno appena, il pastore belga ad un certo punto scomparve nella foresta pluviale di Guaviare. Da allora l’esercito colombiano non ha mai abbandonato le ricerche, ma adesso ha gettato la spugna.

Dopo il loro salvataggio, i ragazzini hanno raccontato di come Wilson abbia fatto loro compagnia prima che fossero trovati dall’esercito e dai volontari indigeni; e in questi giorni di ricovero in ospedale, in cui si stanno riprendendo le forze mangiando e reidratandosi, i piccoli hanno anche fatto disegni dell’amico a quattro zampe. “Wilson e’ uno dei nostri. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non abbiamo risparmiato sforzi, ma siamo consapevoli che e’ ormai praticamente improbabile che possiamo trovarlo”, ha detto il comandante delle forze speciali, il generale Pedro Sanchez.

Nel frattempo, per quanto scomparso, Willson e’ diventato un eroe in Colombia. E a Bogota’, lunedi’, il presidente Gustavo Petro, ha decorato Drugia, la madre: Drugia ha ricevuto, insieme al suo addestratore, il soldato Anderson Acosta, una medaglia “simbolica” durante la cerimonia di premiazione dei militari e degli indigeni che hanno partecipato all’Operazione Speranza, l’imponente straordinaria operazione che ha ritrovato i ragazzini nella giungla colombiana.