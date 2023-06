Colpito da un fulmine mentre teneva la mano di papà: morto bimbo di 6 anni

MeteoWeb

In Texas un bambino di 6 anni è morto venerdì mattina, un mese dopo essere stato colpito da un fulmine mentre teneva la mano di suo padre. Il decesso di Grayson Boggs, di Valley Mills, è stato confermato da sua cugina, Stephanie Burris. Il bimbo e suo padre, il 34enne Matthew Boggs, sono stati colpiti da un fulmine mentre “camminavano lungo il vialetto dopo essere scesi dall’autobus” il 15 maggio. Secondo quanto riferito, il fratello di Grayson, Elijah, era con loro ma non è stato colpito. “Un fulmine è uscito dal cielo senza preavviso, è entrato nel corpo di Matthew e si è diffuso a Grayson poiché si tenevano per mano,” ha raccontato la cugina.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Bosque ha reso noto di avere risposto alla richiesta di soccorso e “ha stabilito che il maschio adulto era deceduto e il bambino non rispondeva, ma respirava“. Grayson è stato portato in un ospedale della zona, ma è morto 4 settimane dopo.

Stephanie Burris ha anche dichiarato che Grayson ha avuto diverse convulsioni ed era collegato ad un ventilatore per aiutarlo a respirare. Alla fine i medici “lo hanno staccato dalle macchine“. La madre “ha firmato i documenti per rendere Grayson un donatore di organi“.