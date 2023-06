Come sarà abitare sulla Luna? Torna il Festival dello Spazio

MeteoWeb

Torna il Festival dello Spazio, a Busalla dal 29 giugno al 2 luglio: “Abitare lo Spazio” è il tema centrale della 7ª edizione. Tra i relatori riuniti a Villa Borzino per un lungo weekend di conferenze, confronti e presentazioni, anche la prossima astronauta italiana, Anthea Comellini, giovane project manager di Thales Alenia Space selezionata tra i membri della riserva degli astronauti dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea.

Il Festival sarà inaugurato ufficialmente venerdì 30 giugno ed entrerà subito nel vivo con un’ampia sessione dedicata alla Space Economy che coinvolgerà agenzie, grandi e piccole industrie, startup e ricercatori, proponendo un interessante confronto tra le iniziative di sostegno e promozione del settore in Liguria e quelle del vicino Piemonte.

Sabato 1º luglio le conferenze dedicate al tema centrale di questa edizione, con un focus sull’ormai prossimo ritorno dell’uomo sulla Luna, le sfide tecniche e psicologiche a cui sarà chiamato per fare fronte ad una permanenza di lunga durata e gli interrogativi di natura giuridica e filosofica sulla liceità della colonizzazione umana dello Spazio.

“Il Festival dello Spazio è ormai uno degli appuntamenti irrinunciabili dell’estate della Liguria, un evento capace di affascinare, di porre domande e questioni, di dare suggestioni e risposte, e soprattutto capace di portare nel nostro entroterra alcune delle figure più rilevanti del panorama culturale e scientifico di questo settore, coinvolgendo anno dopo anno un numero sempre maggiore di appassionati. Un programma denso per un festival che rende ancora più ricco il panorama degli eventi che la Liguria è capace di offrire, per una terra davvero in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore e di dare tanto ai propri residenti, non solo sulla costa,” ha affermato il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo e tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.festivaldellospazio.com, Facebook e LinkedIn.