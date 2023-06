Com’è fatto il sottomarino Titan disperso nell’Atlantico

MeteoWeb

I passeggeri che si imbarcano sul sottomarino Titan della OceanGate si trovano a convivere in uno spazio ristretto per la durata dell’immersione: le dimensioni del mezzo sono infatti 670 cm x 280 cm x 250 cm, precisa la Bbc. I passeggeri siedono sul pavimento e hanno davanti, nella parte anteriore del sommergibile, un grande oblò che offre un punto di osservazione. Le pareti del sommergibile sono riscaldate perché le temperature possono diventare estremamente rigide a grandi profondità.

Il sottomarino ha un bagno riservato ai clienti nella parte anteriore. E’ dotato di una piccola tenda e se usato il pilota alza la musica a bordo. Il veicolo è comandato sulla base di testi scambiati tramite un sistema acustico Usbl operato da una squadra a bordo di una nave in superficie. Sul sottomarino, il pilota guida in base a queste istruzioni con un Controller simile a quello per videogiochi più sofisticato.