Astronomia: scoperto nuovo mondo nel 2° sistema di pianeti con 2 stelle

MeteoWeb

Sale a 2 il numero di sistemi solari dove esistono almeno 2 pianeti in orbita attorno a una coppia di stelle, un sistema solare come quello di Tatooine di Guerre Stellari. Un nuovo pianeta è stato identificato nel sistema Beop-1, usando i dati del telescopio spaziale TESS, grazie alla ricerca guidata da Matthew Standing dell’Università di Birmingham. I dettagli sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Tre anni fa era stato trovato un primo pianeta attorno alla coppia di stelle Toi-1338 (ora ribattezzata Beop-1) e grazie a nuove osservazioni è stato possibile scoprire un 2° pianeta anch’esso in orbita attorno alle 2 stelle.

Secondo i dati il nuovo pianeta avrebbe una massa di circa 65 volte quella della Terra e un’orbita viene completata in 215 giorni. I pianeti attorno alle due stelle potrebbero però essere ancora di più.

I sistemi planetari attorno a stelle doppie sono molto complessi perché a differenza di quelli “comuni” come il nostro, i pianeti orbitano attorno a due centri di gravità in continuo movimento. La stessa formazione è molto complessa perché le due stelle “si comportano come una pagaia gigante che disturba il disco vicino a loro e impedisce la formazione dei pianeti tranne che nelle regioni silenziose e lontane dal binario,” ha spiegato Lalitha Sairam, ricercatrice dell’Università di Birmingham e tra gli autori dello studio.