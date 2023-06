Spettacolo nel cielo siracusano, la Luna e le Pleiadi rubano la scena | FOTO

MeteoWeb

Tra le prime luci dell’alba un sottilissimo falcetto di Luna calante, appena 2 giorni dopo il novilunio, ha rubato la scena sull’orizzonte orientale, accanto all’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. A corredo dell’articolo la foto mozzafiato realizzata da Gianni Tumino, da Portopalo di Capo Passero (SR).

L’ammasso stellare delle Pleiadi

L’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro, è un gruppo di 800 stelle formatosi circa 100 milioni di anni fa, che si trova a 440 anni luce dalla Terra. Una delle stelle più luminose si chiama Atlas, e questa, insieme Pleione, è una delle componenti del “carro” immaginario che può essere osservato anche ad occhio nudo da cieli urbani.

Secondo la mitologia greca, le Pleiadi erano 7 sorelle (Maia, Alcione, Asterope, Celeno, Taigete, Elettra e Merope) che, divenute “prede” di Orione, chiesero aiuto a Zeus: per proteggerle dagli assillanti assalti amorosi, il signore degli Dei le trasformò in colombe e le collocò nel cielo. In un racconto dei popoli nativi d’America, invece, le Pleiadi rappresentano 7 ragazze che, durante una passeggiata nel cielo, smarrirono la strada per tornare sulla Terra: le 7 sorelle sarebbero difficili da scorgere perché le loro lacrime ne attenuerebbero la luce.

Leggende e credenze a parte, le Pleiadi sono visibili in una notte mediamente scura anche senza l’ausilio di alcuno strumento.