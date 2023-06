Corea del Sud: un robot dirigerà un’orchestra per la prima volta nel Paese

MeteoWeb

Un robot dirigerà un’orchestra per la prima volta in Corea del Sud durante un concerto programmato per la fine di questo mese, ha reso noto l’orchestra scorso giovedì scorso. L’Orchestra Nazionale della Corea, un’orchestra di musica tradizionale coreana sotto il Teatro Nazionale della Corea, ha dichiarato che presenterà lo spettacolo “Absence” all’Haeoreum Grand Theatre nel centro di Seoul il 30 giugno, con un robot come direttore d’orchestra.

Sebbene i robot abbiano già tentato di svolgere ruoli diverse volte in tutto il mondo, questo segna il primo caso del genere in Corea del Sud. Tra i robot che sono saliti sul palco come conduttori ci sono Asimo, creato da Honda in Giappone nel 2008; Yumi, un robot collaborativo in Svizzera nel 2017; Alter 2, un robot umanoide di intelligenza artificiale di seconda generazione sviluppato in Giappone nel 2018; e Alter 3, la terza generazione della serie di robot Alter, rilasciata nel 2020.

EveR6, il robot che dirigerà un’orchestra

A guidare il prossimo concerto sarà EveR 6, un robot Android emotivamente espressivo sviluppato dal Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) un anno fa. Il robot che assomiglia a un corpo umano ha un punto di forza fondamentale nel movimento flessibile e preciso del collo e dell’avambraccio. Può eseguire senza sforzo movimenti che comportano rapidi cambiamenti di velocità. Per l’addestramento di EveR 6, KITECH ha utilizzato la tecnologia “motion capture” per registrare digitalmente la traiettoria del bastone di una persona attraverso gli attacchi dei sensori, nonché le tecnologie per tenere un registro della velocità di movimento del bastone e consentire al robot di raggiungere la velocità con precisione.

Un altro direttore che guiderà l’orchestra è Choi Soo-yeol. Dopo aver presentato uno stage da solista ciascuno evidenziando i propri punti di forza individuali, i due direttori presenteranno una performance collaborativa, dirigendo insieme un brano musicale. “L’aspetto più impegnativo per i robot è l’interazione e la comunicazione in tempo reale, in particolare nel contesto della musica. Nella mia prossima esibizione, mostrerò come i direttori umani si distinguono dai robot grazie alle mie capacità di leadership e alla capacità di interpretare la musica“, ha affermato Choi, giurando di fare del suo meglio.