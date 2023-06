Cosa è venuto prima: il rettile o l’uovo? Ecco l’incredibile scoperta

MeteoWeb

I primi rettili, uccelli e mammiferi possono partorire cuccioli vivi, è stato rivelato dai ricercatori dell’Università di Nanchino e dell’Università di Bristol. Fino ad oggi, l’uovo era pensato come la chiave del successo degli amnioti – un gruppo di vertebrati che subiscono lo sviluppo embrionale o fetale all’interno della membrana protettiva all’interno dell’uovo.

Tuttavia, uno studio recente su 51 specie fossili e 29 specie viventi che potrebbero essere classificate come ovipare (che depongono uova dure o dal guscio morbido) o vivipare (in quanto danno alla luce giovani vivi) fornisce altre delucidazioni. I risultati sono stati pubblicati oggi su Nature Ecology & Evolution, e mostrano come tutti i grandi rami evolutivi di Amniota, vale a dire Mammalia, Lepidosauria (lucertole e parenti) e Archosauria (dinosauri, coccodrilli, uccelli) rivelano come i loro antenati fossero vivipari e ci fosse una conservazione dell’embrione più estesa.

La conservazione prolungata degli embrioni

La conservazione prolungata degli embrioni (EER) avviene quando i piccoli vengono trattenuti dalla madre per un periodo di tempo variabile, probabilmente a seconda delle condizioni migliori per la sopravvivenza. Mentre l’uovo dal guscio duro è stato spesso visto come una delle più grandi innovazioni nell’evoluzione, questa ricerca implica che è stata la gestazione degli embrioni che ha dato a questo particolare gruppo di animali la massima protezione. Il professor Michael Benton della Scuola di Scienze della Terra di Bristol ha spiegato: “Prima degli amnioti, i primi tetrapodi ad evolvere gli arti da pinne di pesce erano ampiamente anfibi nelle abitudini. Dovevano vivere in acqua o vicino per nutrirsi e riprodursi, come negli anfibi moderni come rane e salamandre. Quando gli amnioti sono comparsi 320 milioni di anni fa, sono stati in grado di staccarsi dall’acqua evolvendo una pelle impermeabile e altri modi per controllare la perdita di acqua. Ma l’uovo amniotico era la chiave. Si pensa che fosse un’stagno privato’ in cui il rettile in via di sviluppo era protetto dall’essiccazione nei climi caldi e consentiva all’Amniota di allontanarsi dall’acqua e dominare gli ecosistemi terrestri.”

La visione standard della scienza è stata messa in discussione

Baoyu Jiang ha aggiunto: “Questa visione standard è stata messa in discussione. I biologi avevano notato che molte lucertole e serpenti mostrano una strategia riproduttiva flessibile attraverso l’ovoparità e la viviparità. A volte, specie strettamente correlate mostrano entrambi i comportamenti, e si scopre che le lucertole portatrici di vita possono tornare a deporre le uova molto più facilmente di quanto non fosse stato ipotizzato in precedenza.”

“Inoltre, quando guardiamo i fossili, scopriamo che molti di loro erano portatori di vita, compresi i rettili marini mesozoici come ittiosauri e plesiosauri“, ha detto il dottor Armin Elsler. “Altri fossili, tra cui un choristodere risalente al Cretaceo della Cina, possono essere considerati lo spartiacque tra oviparità e viviparità come è accaduto in altri gruppi, non solo nelle lucertole.”

La gestazione prolungata degli embrioni

Il dottor Joseph Keating ha spiegato: “La gestazione dei rettili si è diffuso tra i vertebrati, dove i giovani embrioni in via di sviluppo sono trattenuti dalla madre per un periodo di tempo minore o maggiore. La gestazione degli embrioni è comune e variabile nelle lucertole e nei serpenti attuali. I loro piccoli possono essere rilasciati, sia all’interno di un uovo che come piccoli, in diversi stadi di sviluppo, e sembra che ci siano vantaggi ecologici della gestazione dell’embrione che forse consente alle madri di liberare i loro piccoli quando le temperature sono abbastanza calde e le scorte di cibo sono ricche.”

Il professor Benton ha concluso: “Il nostro lavoro, e quello di molti altri, negli ultimi anni, ha messo nel cestino il classico modello dell”uovo di rettile‘ dei libri di testo. I primi amnioti si si sono evoluti, con la loro caratteristica gestazione dell’embrione per proteggere l’embrione in via di sviluppo per un minore o maggiore quantità di tempo all’interno della madre, così la nascita potrebbe essere ritardata fino a quando gli ambienti diventano favorevoli. Non si sa con esattezza se è nato prima il rettile o prima l’uovo, ma questa protezione parentale adattativa ha dato loro il vantaggio rispetto alla deposizione delle uova dei primi tetrapodi.“