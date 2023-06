Ecco 5 cose affascinanti che succedono al cervello quando si impara un’altra lingua

MeteoWeb

La capacità umana di apprendere le lingue ci rende unici rispetto a qualsiasi altro animale del pianeta. Ciò che rende le lingue così speciali è che sono compositive, dandoci infiniti modi per generare frasi usando soggetti, oggetti e verbi. Mentre altri animali usano suoni diversi per comunicare tra loro vari significati simbolici, il linguaggio umano ci permette di scambiare idee e informazioni complesse. Imparare un’altra lingua consente di vedere il mondo con occhi diversi ed entrare in contatto con persone provenienti da tutto il mondo. Inoltre, sono incredibili i benefici psicologici per il cervello bilingue.

Con così tante risorse disponibili ora per imparare un’altra lingua, non è mai stato il momento migliore per iniziare a farlo. Se siete alla ricerca di spinta e motivazione, ecco 5 fantastici modi in cui parlare un’altra lingua trasformerà il vostro cervello.

Le dimensioni del cervello aumentano

È stato scoperto che l’apprendimento di una lingua straniera provoca un aumento delle dimensioni dell’ippocampo e della corteccia cerebrale, le parti del cervello responsabili dell’apprendimento e della memoria.

Uno studio condotto da ricercatori in Svezia ha confrontato i cervelli dei membri delle forze armate svedesi prima e dopo aver seguito una formazione linguistica accelerata nell’ambito di un corso intensivo. Le scansioni cerebrali delle reclute dell’esercito sono state confrontate con quelle degli studenti di medicina di un’università locale. Dopo 3 mesi, le scansioni cerebrali dei militari hanno mostrato una crescita delle aree di elaborazione del linguaggio e della memoria del cervello. Il cervello degli studenti di medicina è rimasto invariato.

Le scoperte suggeriscono, globalmente, che l’apprendimento di una seconda lingua mantiene le funzioni di elaborazione mentale del cervello sane e in buona forma.

La materia grigia diventa più densa

Il termine “materia grigia” si riferisce all’area del cervello ricca di cellule nervose e fibre il cui compito è l’elaborazione delle informazioni. Le scansioni cerebrali di individui bilingui mostrano materia grigia più densa all’interno dell’emisfero sinistro del cervello, che è responsabile dell’elaborazione del linguaggio e delle informazioni. Più materia grigia indica un cervello più sano.

Parlare una seconda lingua cambia anche la materia bianca, responsabile delle connessioni tra i neuroni all’interno del cervello. Essere bilingue determina connessioni migliori, consentendo alle informazioni di viaggiare in modo rapido ed efficiente attraverso la rete del cervello.

Imparando una seconda lingua, si rafforzano la comunicazione e l’elaborazione dei segnali all’interno del cervello, che lo mantengono operativo a un livello elevato.

La memoria migliora

Si è anche scoperto che parlare una seconda lingua migliora la memoria di lavoro. Una ricerca delle università di York e Granada ha rilevato che i bambini bilingui hanno ottenuto risultati migliori nei compiti di richiamo a breve termine rispetto a quelli monolingui. Ulteriori ricerche hanno anche riscontrato vantaggi in compiti indipendenti dalla lingua che coinvolgono la memoria di lavoro. Più i bambini erano abili in entrambe le lingue, migliore era la loro memoria.

Inoltre, gli effetti vantaggiosi sulla memoria erano uguali nei bambini provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, dimostrando che i benefici dipendevano principalmente dalla competenza di un bambino in entrambe le lingue piuttosto che dal loro background.

Chiunque, indipendentemente dal suo background, può imparare una seconda lingua e trarne vantaggio.

La concentrazione e attenzione migliorano

Le funzioni esecutive si riferiscono alla capacità di controllare e focalizzare l’attenzione e la capacità di pianificare e anticipare gli eventi. Quando una persona diventa bilingue, l’individuo gestisce costantemente l’interfaccia tra le lingue all’interno del proprio subconscio in modo da comunicare solo in una lingua alla volta. A causa dell’aumento delle dimensioni dell’ippocampo e della densità della materia grigia, si è scoperto che i cervelli bilingue hanno un migliore controllo sulle loro funzioni esecutive.

Parlando due lingue, una persona è in grado di concentrarsi meglio su una singola attività, eliminando al contempo le distrazioni. Questo perché tuo cervello è già abituato a filtrare informazioni irrilevanti a seconda della lingua parlata.

Diminuisce il rischio di sviluppare condizioni neurologiche

Studi suggeriscono che parlare due lingue può ritardare l’insorgenza di condizioni legate all’età, come il morbo di Alzheimer. Una teoria suggerisce che ciò sia dovuto alle migliori connessioni all’interno della materia bianca del cervello, che consentono al cervello di funzionare in modo ottimale per un periodo ditempo più lungo.

Sono in corso ulteriori ricerche sull’insegnamento delle lingue agli over 65 per valutare i benefici sul cervello in età avanzata. I risultati iniziali hanno mostrato un netto miglioramento della funzione cognitiva, ma è necessario raccogliere ulteriori prove per trarre conclusioni chiare.

L’apprendimento di un’altra lingua sfida tutte le aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nell’elaborazione delle informazioni sulla memoria. Queste funzioni spesso diminuiscono negli anziani, quindi l’ipotesi è che una seconda lingua può potenziare e ottimizzare queste funzioni nel cervello per un periodo di tempo più lungo.

In sostanza, non si è mai troppo vecchi per raccogliere i benefici cognitivi dell’apprendimento di una seconda lingua.

In conclusione

I benefici neurologici dell’apprendimento di un’altra lingua sono affascinanti. Studiare una seconda lingua porta alla crescita dell’ippocampo e della corteccia cerebrale, migliorando la salute del cervello. Anche la materia grigia del cervello diventa più densa man mano che le connessioni tra i neuroni si rafforzano e si espandono nel tempo. Ciò migliora la memoria di lavoro e altre funzioni esecutive come l’attenzione, la concentrazione e il “filtraggio” delle distrazioni esterne. Quanto più diventi esperto nella seconda lingua, tanto più forte sarà l’effetto dei benefici. Infine, è stato anche dimostrato che l’apprendimento di un’altra lingua riduce il rischio di Alzheimer, potenziando la funzione cognitiva negli anziani.

Imparare un’altra lingua è un’abilità inestimabile che rimarrà per tutta la vita, e gli effetti neurologici positivi sono stati dimostrati a tutte le età.

Se state pensando di imparare una nuova lingua, fatelo. Il momento migliore per iniziare è adesso.