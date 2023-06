Costa Rica, addio alla “foresta nebulosa”: presto non si potrà più “camminare tra le nuvole”

MeteoWeb

La “foresta nebulosa” di Monteverde, nel centro del Costa Rica, presto non sarà più degna di questo nome: il cambiamento climatico minaccia questo ecosistema unico e la sua fauna e flora hanno un futuro incerto sotto un cielo azzurro brillante. Nella foresta, ciò che un visitatore dovrebbe sentire è il costante gocciolio di umidità che cade dagli alberi. Invece, a rompere il silenzio, sui sentieri asciutti, è il suono dei rami secchi che si spezzano sotto i piedi.

La foresta d’alta quota, però, in parte resiste, e delizia gli escursionisti con un’infinita varietà di sfumature di verde sotto un sole davvero luminoso: la nebbia che qui regnava sovrana solo poco tempo fa si dissipa con l’aumentare della temperatura, ha spiegato il 24enne Andrey Castrillo, guida forestale.

“La foresta dovrebbe essere fresca,” ha affermato. “Dovresti sentire le gocce che cadono su tutta la foresta, ma ciò accade solo durante i giorni più piovosi e ventosi della stagione delle piogge“. “Qui non c’era il sole… Avevamo circa 30 giorni di sole all’anno. Ora ne abbiamo più di 130“. A 1.400 metri sul livello del mare e 140 km a Nord/Ovest della capitale San Jose, la riserva naturale si estende per oltre 14.200 ettari e ospita un centinaio di specie di mammiferi, 440 specie di uccelli e 1.200 tipi di anfibi.

Questo eccezionale tipo di foresta d’altitudine rappresenta solo l’1% delle aree tropicali e subtropicali del mondo. “La copertura nuvolosa vicino al suolo si forma quando la saturazione di umidità è superiore al 90% con temperature comprese tra 14°C e 18°C,” ha spiegato ad AFP la ricercatrice Ana Maria Duran, dell’Università del Costa Rica. Normalmente, la nebbia “quasi permanente” dà l’impressione di “praticamente camminare in mezzo alle nuvole“, con una visibilità che scende appena a un metro. “Venire a Monteverde per trovare condizioni così asciutte e non essere tra le nuvole come 20 anni fa quando ho iniziato a venire qui è ovviamente molto triste,” ha detto Duran.

L’aumento delle temperature implica minore umidità e più sole. I muschi si sono seccati sui tronchi degli alberi, i fiumi non sono altro che ruscelli, e gli anfibi sono stati le prime vittime. “Il declino degli anfibi nelle foreste pluviali può servire da campanello d’allarme,” ha avvertito il biologo Andrea Vincent, che insegna all’Università del Costa Rica. La specie Incilius periglenes, conosciuta come “rospo dorato”, è già considerata estinta dal 2019 dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). “Una foresta pluviale senza nuvole, scomparirà, deve,” ha dichiarato Vincent, avvertendo che “ci saranno molte estinzioni” di varie specie. Questo “scenario scoraggiante” può ancora essere evitato, ha evidenziato. “Gli ecosistemi sono resilienti. Se facciamo sforzi per fermare il cambiamento climatico è possibile che le foreste pluviali si riprendano… non durante la nostra vita ma forse per le prossime generazioni“.