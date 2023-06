Covid-19, nuovo rapporto USA: “non ci sono prove che sia stato creato in laboratorio”

MeteoWeb

Il rapporto dell’intelligence statunitense sulle origini del Covid-19 respinge alcuni punti sollevati dai sostenitori della teoria che ci sia stata una fuga del virus dal laboratorio cinese. Esso ribadisce invece che le agenzie di spionaggio americane restano divise su come sia iniziata realmente la pandemia. Alcuni pensano che sia stato causato da un incidente di laboratorio; altri pensano che sia stato trasmesso naturalmente dagli animali agli esseri umani.

Il rapporto è stato rilasciato venerdì per volere del Congresso: a marzo erano stati dati 90 giorni all‘intelligence americana per comprendere come sia originata la pandemie e le agenzie di spionaggio non avrebbero potuto trarre conclusioni dall’accusa che alcuni ricercatori Wuhan si siano ammalati nell’autunno 2019 o che il laboratorio Wuhan facesse sperimenti con virus geneticamente modificati.

Il nuovo rapporto dell’intelligence USA sull’origine del Covid-19

I funzionari degli Stati Uniti hanno più volte sostenuto che l’ostruzionismo ufficiale della Cina alle revisioni indipendenti ha reso forse impossibile determinare come sia iniziata la pandemia. C’era un nuovo interesse da parte dei ricercatori dopo la rivelazione all’inizio di quest’anno dell’intelligence del Dipartimento di Energia che aveva pubblicato un rapporto sostenendo un incidente di laboratorio.

Ma il rapporto di venerdì, come rendono noto i servizi segreti, non sono andati oltre. Quattro agenzie ritengono ancora che il virus sia stato trasferito dagli animali agli esseri umani, e due agenzie – il Dipartimento dell’Energia e l’FBI – credono che il virus sia trapelato da un laboratorio. La CIA e un’altra agenzia non hanno fatto una valutazione tecnica al riguardo.

Il laboratorio di Wuhan

Collocato nella città in cui si ritiene che la pandemia abbia avuto inizio, il laboratorio ha affrontato un esame intenso per la sua precedente ricerca sui coronavirus dei pipistrelli e i suoi errori di sicurezza segnalati. Il laboratorio di Wuhan ha modificato geneticamente i virus come parte della sua ricerca. Ma il rapporto dell’intelligence degli USA “non ha informazioni precise dalla Cina. Questo stato di cose indica che qualsiasi lavoro di ingegneria genetica WIV che ha coinvolto il SARS-CoV-2, un progenitore vicino, o un virus della spina dorsale che è strettamente correlato abbastanza per essere stata la fonte della pandemia.”

E i rapporti di diversi ricercatori di laboratorio che si ammalano con sintomi respiratori nell’autunno 2019 sono ancora inconcludenti, secondo quanto sostiene il rapporto, e alcuni dei loro sintomi non erano coerenti con COVID-19. L’intelligence degli USA, il rapporto ha riferito: “continua a valutare che queste informazioni non supportano né confutano alcuna ipotesi sulle origini della pandemia perché i sintomi dei ricercatori potrebbero essere stati causati da una serie di malattie e alcuni dei sintomi non erano coerenti con COVID-19“.