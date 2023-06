Covid Easa e Ecdc ritirano il protocollo Covid per i viaggi aerei

MeteoWeb

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno deciso di ritirare formalmente il protocollo congiunto per la sicurezza sanitaria dell’aviazione varato durante l’epidemia di Covid. Lo comunicano le agenzie Ue “alla luce delle tendenze decrescenti o stabili” nei casi osservate dell’Ue e nello Spazio Economico Europeo a partire da marzo 2023 e della dichiarazione dell’Oms sulla fine dell’emergenza sanitaria. “Nei prossimi mesi – si legge nella nota diramata dalle due agenzie – Easa e Ecdc firmeranno un memorandum d’intesa che consentirà alle due agenzie di collaborare più strettamente, applicando le lezioni apprese durante la pandemia, per evitare, per quanto possibile, che situazioni simili si verifichino in futuro”.