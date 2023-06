Covid: fondi COVAX per i Paesi poveri “dirottati” per altre pandemie

MeteoWeb

Circa 2,6 miliardi di dollari rimasti inutilizzati nel programma internazionale istituito per fornire vaccini anti-Covid ai Paesi più poveri del mondo potrebbero essere dirottati per finanziare la preparazione ad altre pandemie o per sostenere la produzione di vaccini in Africa. L’iniziativa COVAX, gestita da Gavi, Vaccine Alliance, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ha ancora un bel “tesoretto” nelle sue casse ora che la fase di emergenza della pandemia si è conclusa.

L’iniziativa COVAX, secondo quanto riferito da Reuters, dovrebbe concludersi alla fine di quest’anno, anche se parte del suo lavoro continuerà. Con la diminuzione della domanda di vaccini anti-Covid, i partner stanno ora elaborando un piano per utilizzare il denaro rimanente insieme ai donatori che lo avevano originariamente promesso.