Cuba bersagliata dal maltempo: almeno 5 morti, l’Est dell’isola è in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio delle vittime causate dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle regioni orientali di Cuba negli ultimi giorni. Le autorità cubane hanno confermato 5 morti, mentre proseguono i soccorsi alle popolazioni nelle regioni dell’Est cubano dove, dopo la grave siccità degli ultimi mesi, ora intense piogge hanno causato allagamenti e danni alle abitazioni, con la morte per annegamento di 3 persone.

Le ultime due vittime, riporta l’agenzia di stampa cubana Acn, sono state rinvenute dalla Protezione civile di Camaguey. Si tratta di due uomini di 56 e 67 anni, che sono stati travolti dall’acqua. Nella provincia di Holguín, a causa della visibilità ridotta per un temporale, un treno non ha potuto utilizzare in tempo il sistema frenante ed ha travolto 2 uomini che apparentemente erano sdraiati sui binari.

L’Istituto di meteorologia (Insmet) ha spiegato che la fase di maltempo è correlata a una depressione che persiste nel Golfo del Messico e mantiene un flusso umido a Sud/Ovest su tutto il Paese, in combinazione con l’instabilità atmosferica. Le intense precipitazioni a loro volta hanno provocato l’innalzamento di fiumi e piene in vari territori.