Decreto siccità: la Camera conferma la fiducia

L’Aula della Camera ha votato la fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. I voti a favore sono 195, i contrari 119 e 3 astenuti.

On. Brambilla: “primo passo per una nuova politica di gestione del territorio”

“Considero l’approvazione del Dl siccità il primo passo verso una nuova politica di gestione del territorio, con una governance più efficiente e obiettivi lungimiranti. Fino ad oggi l’acqua è stata gestita come se fosse una risorsa inesauribile. Non è così: siccità ed eccessiva piovosità sono due facce della stessa medaglia, sono eventi estremi che mettono in evidenza il grave dissesto del suolo e la sua fragilità. Dal Dl siccità comincia, in concreto, il processo di adattamento ai mutamenti climatici che impegnerà il Paese per i decenni a venire”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente, commenta il voto di fiducia sul decreto siccità.